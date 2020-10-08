Украина и Британия намерены совместно создать ракетный катер, - Минобороны

Андрей Таран, Владимир Зеленский и Бен Уоллес (слева направо) Министерство обороны Украины

Ракетный катер будут разрабатывать с учетом пожеланий украинских военных

Украина и Великобритания намерены совместно создать ракетный катер с учетом пожелания украинских военных. Об этом сообщает пресс-служба Министерство обороны Украины.

Согласно сообщению, соответствующие договоренности были достигнуты во время встречи украинского министра обороны Андрея Тарана с государственным секретарем по вопросам обороны Британии Беном Уоллесом в Лондоне.

Глава Минобороны отметил, что речь идет не только о кораблях, но и об инфраструктуре. Так же максимально адаптированную для взаимодействия с военно-морской мощью Альянса. Это позволит нарастить боевой потенциал Украины в Черном и Азовском морях.

"Уинстон Черчилль в начале прошлого века перевел флот с угля на мазут. В наши дни великая морская держава — Великобритания поспособствует возрождению украинских Военно-Морских Сил. Намерения формализованы — время начинать реализацию договоренностей", — подытожил Андрей Таран.

В ведомстве также отметили, что в ближайшее время Украину посетят британские эксперты для проведения консультаций.

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Напомним, вчера, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Великобританию.

Как сообщалось, сегодня, 8 октября, Украина и Великобритания подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое заменит Соглашение об ассоциации в торговле с Британией после Brexit.

Кроме того, экспортно-кредитное агентство (UKEF) правительства Великобритании возобновит свою работу на украинском рынке с возможностью выдачи кредитных гарантий на сумму до 2,5 млрд фунтов стерлингов.