Украина и Британия договорились о сотрудничестве в оборонной отрасли

Министр обороны Андрей Таран mil.gov.ua

Соответствующий меморандум предусматривает финансирование Украины на почти 1,4 млрд евро

В рамках рабочего визита в Лондон министр обороны Украины Андрей Таран и госсекретарь по вопросам обороны Британии Бен Уоллес подписали меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли. Об этом сообщает Офис президента Украины.

В частности в ОП отметили, что подписанный меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах должен повысить эффективность и ускорить реализацию проектов в оборонной отрасли.

Подписание меморандума состоялось в присутствии президента Владимира Зеленского.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон.