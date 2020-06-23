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Украина готовится к введению еще трех "безвизов" с Евросоюзом, - Стефанишина

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина

 Фото из открытых источников

Прежде всего Украины будет пытаться получить промышленный безвиз

Украина планирует ввести так называемые промышленные, продовольственные и авиационные безвизы с Европейским Союзом. Об этом в интервью ТСН рассказала вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина.

Она отметила, что прежде всего Украины будет пытаться получить промышленный безвиз, чтобы обеспечить свободное движение украинской продукции на европейский рынок.

"Отдельным приоритетом сейчас я вижу "продовольственный безвиз", потому что Украина адаптировала свое законодательство к качеству, безопасности продукции. Сейчас мы более уверены в той продукции, которую мы даже покупаем в супермаркетах. Поэтому Украина заслуживает, чтобы для этих видов продукции мы тоже имели безвиз", - сказала Стефанишина.

По ее словам, есть все предпосылки считать, что до следующего саммита Украина-ЕС будет разблокировано подписания соглашения о совместном авиационном пространстве.

"И когда перемещения внутри Европы будет более свободным, мы сможем не только восстановить безвизовые условия поездок, но и подписать соглашение, которое станет "авиационным безвизом". Это три краеугольных камня", - добавила Стефинишина.

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Напомним, ранее Ольга Стефанишина заявила, что Североатлантический альянс ожидает от Украины принятия пяти законов.

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