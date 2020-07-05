Украина готовится к наступлению России из Крыма, - командующий ВМС

Алексей Неїжпапа Фото из открытых источников

Украина готовится к полномасштабной конфронтации с Россией

Военно-морские силы Украины готовятся к полномасштабным боевым действиям с Российской Федерацией, которая может начать наступление с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью изданию "Думская".

Как отмечается, в ВМС не исключают, что российские войска могут попытаться захватить территории Херсонской области. По словам командующего, это может понадобиться для того, чтобы пустить воду из Днепра в Крым.

"Мы готовимся (к боевым действиям со стороны РФ - ред.). Все рассказать не могу, но вот вам маленький факт. Дальность ракетного комплекса "Нептун" позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим", - отметил Наижпапа.

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Однако, командующий ВМС подчеркнул, что в случае полномасштабной конфронтации с Россией не избежать много потерь среди военных и гражданского населения.

"Многие сейчас этого не понимают - хотя в стране седьмой год идет война", - подчеркнул Неижпапа.

К слову, месяц назад вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что в Украине нет угрозы широкомасштабной войны с Россией.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявлял, что сейчас при подготовке военных Вооруженных сил все больше внимания уделяется наступательным действиям в городских условиях.