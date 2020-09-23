Украина готовит официальную позицию по "тайной" инаугурации Лукашенко, - МИД

Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По словам Кулебы, позиция Украины очень четкая – выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными

Украина готовит официальную позицию по поводу "тайной" инаугурации президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Ужгороде, передает "Европейская правда".

"Как вы правильно отметили, инаугурация была тайная. Ни один иностранный посол не был приглашен, даже посол РФ, союзного государства, которое полностью поддерживает Лукашенко. Позиция Украины очень четкая-выборы в Беларуси не были свободными, честными и прозрачными. Относительно оценки инаугурации и политического статуса президента Лукашенко мы будем проводить дополнительные консультации, для того, чтобы определить нашу позицию", - сказал Кулеба.

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Напомним, Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Беларуси. На церемонию инаугурации, которая состоялась во Дворце Независимости Беларуси, было приглашено несколько сотен человек. В частности, на мероприятие пришли высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики и др.

К слову, во время президентской инаугурации Александр Лукашенко заявил, что "цветная революция" в Беларуси не состоялась.