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Украина готова увеличить взносы в операции НАТО и надеется на ПДЧ в 2021 году, – Минобороны

Андрей Таран Міністерство оборони України

По словам министра обороны, страна может и отправить дополнительный персонал в структуры НАТО

Министр обороны Андрей Таран заявил, что Украина готова увеличить национальные взносы в операции под руководством НАТО и направить к работе в структурах Альянса дополнительный персонал. Об этом он сообщил в интервью "Урядовому кур'єру".

По словам Тарана, такие действия должны приблизить Украину к членству в НАТО. "Мы готовы увеличить национальные вклад в операции под руководством НАТО, направить к работе в структурах Альянса дополнительный военный и гражданский персонал, приступить к выполнению практических мероприятий по налаживанию обмена информацией в режиме реального времени, применяя автоматизированные системы. Все это должно сделать нас сильнее и значительно приблизить к стратегической цели — полноправному членству в Организации Североатлантического договора", – сказал министр.

В то же время чиновник добавил, что Украина надеется на получение плана по членству уже в следующем году, а сам он отмечал это во время встречи с послами и военными атташе государств-членов Альянса. "И в этом контексте мы четко обозначаем свои амбиции получить План действий относительно членства в НАТО и надеемся на всестороннюю политическую поддержку союзников по НАТО о принятии такого решения на следующем саммите Альянса 2021 года", – сказал Таран.

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Напомним, недавно Министерство обороны Украины в первый раз провело закупку военных товаров через агентство НАТО по поддержке и снабжению. Такой шаг позволит украинским производителям участвовать в тендерах НАТО.

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