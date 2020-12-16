Украина готова стать главным союзником США в Черном море, - Стефанишина
Это позволит отвечать на вызовы по контролю РФ в некоторых частях Черного моря
Украина готова усилить взаимодействие с США и НАТО, став их ключевым союзником в Черноморском регионе для эффективного реагирования на вызовы безопасности со стороны России. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина во время онлайн-конференции Ukraine in Washington, передает "РБК-Украина".
"Украина готова быть не только партнером для Соединенных Штатов, но и одним из ключевых союзников США в регионе Черного моря, на восточном фланге сил НАТО", - заявила министр.
Стефанишина подчеркнула, что Украина играет важную роль в регионе, а более мощное и системное взаимодействие с США и НАТО обеспечит ее больший вклад в безопасность Черного моря.
"Это также позволит эффективно отвечать на вызовы по фактически одностороннему контролю РФ в некоторых частях Черного моря", - добавила она.
Напомним, несколько месяцев назад министр обороны Украины Андрей Таран предупредил о повышении напряжения в бассейнах Черного и Азовского морей из-за милитаризации аннексированного Россией Крыма та создания ею препятствий свободному судоходству в регионе.