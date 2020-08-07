Украина готова поставлять воду своим гражданам в Крыму в случае необходимости, – Шмыгаль

Глава правительства Украины Денис Шмигаль Фото из открытых источников

Однако Украина не будет поставлять воду для нужд военных баз

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в случае гуманитарной катастрофы в Крыму Украина будет поставлять воду жителям полуострова. Об этом глава украинского правительства сообщил в интервью "Радио Свобода".

"В случае необходимости обеспечить людей водой, если гуманитарная катастрофа, конечно, Украина где-либо, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее", – пояснил Денис Шмыгаль.

В то же время премьер заверил, что Украина не будет поставлять воду "оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз".

Однако, по словам чиновника, по состоянию на сегодня технически невозможно поставлять днепровскую воду на полуостров из-за перекрытия крымского канала.

"Уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру", – добавил глава Кабмина.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не поддерживает идею возможного восстановления водоснабжения в Крым с материковой части страны.

Перед этим вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников заявлял, что возобновление поставки на полуостров возможно лишь после освобождения оккупированных территорий.