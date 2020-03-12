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Украина это не только Киев: Зеленский призвал установить системы автофиксации нарушений ПДД по всей стране

Фото: Bloomberg

Глава государства отметил, что безопасность украинцев зависит только от нас самих

Системы автофиксаций нарушений ПДД должны быть установлены по всей Украине, а не только в Киеве. Об этом в четверг, 12 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский во время презентации системы фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, который транслировал телеканал ZIK.

"Безопасность человека, безопасность внутри нашей страны, зависит только от нас. Поэтому мне кажется, что видеофиксация, это только начало. Поэтому, если мы говорим о видеофиксации, то это не только в столице, не только в Киевской области, мы хотим, чтобы видеофиксация была по всей территории Украины. При всей любви и уважении к нашей столице, Украина – это не только Киев. Поэтому я очень хочу, чтобы мы в ближайшие сроки могли, чтобы люди видели, что видеофиксация для сохранения жизни каждого украинца будет внедрена по всей территории нашей страны", - отметил глава государства.

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Напомним, ранее Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу два законопроекта относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

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