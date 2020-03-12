Украина это не только Киев: Зеленский призвал установить системы автофиксации нарушений ПДД по всей стране
Глава государства отметил, что безопасность украинцев зависит только от нас самих
Системы автофиксаций нарушений ПДД должны быть установлены по всей Украине, а не только в Киеве. Об этом в четверг, 12 марта заявил президент Украины Владимир Зеленский во время презентации системы фиксации административных правонарушений в области безопасности дорожного движения, который транслировал телеканал ZIK.
"Безопасность человека, безопасность внутри нашей страны, зависит только от нас. Поэтому мне кажется, что видеофиксация, это только начало. Поэтому, если мы говорим о видеофиксации, то это не только в столице, не только в Киевской области, мы хотим, чтобы видеофиксация была по всей территории Украины. При всей любви и уважении к нашей столице, Украина – это не только Киев. Поэтому я очень хочу, чтобы мы в ближайшие сроки могли, чтобы люди видели, что видеофиксация для сохранения жизни каждого украинца будет внедрена по всей территории нашей страны", - отметил глава государства.
Напомним, ранее Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде принять за основу два законопроекта относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.