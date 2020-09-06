Украина доверяет выводам Германии относительно отравления Навального, - Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

По мнению главы МИД, в словесной риторике в Беларуси очень много границ пересечено и уже происходит мифотворчество

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше доверяет выводам немецкой лаборатории и их правительства об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального чем заявлениям Лукашенко о фальсификации. Об этом он сказал в интервью "Радио Свободе".

"И у нас и у других европейских стран гораздо больше доверия к выводам немецкой лаборатории и немецкого правительства, чем к словам белорусского правительства. Здесь можно поставить точку. Мы видим, что в словесной риторике в Беларуси очень много границ пересечено и уже происходит мифотворчество, которую уже просто стыдно комментировать. Приходится, потому что на официальное заявление должно звучать официальное заявление", - отметил глава МИД.

Напомним, недавно в правительстве Германии заявили, что в организме российского оппозиционера Алексея Навального нашли следы яда из группы "Новичок".

Позже канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что российский оппозиционер Алексей Навальный - жертва преступления, его хотели заставить замолчать.

Впоследствии президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ведомости правительства Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального является фальсификацией и он готов предоставить доказательства.