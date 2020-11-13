Украина дополнила план действий по урегулированию ситуации на Донбассе, – СМИ

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Среди прочего, в документе подробно прописали процесс передачи Украине контроля над границей

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу подготовила дополнение к плану по урегулированию ситуации в регионе. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Отмечается, что в дополнениях говорится о детально отработанном процессе передачи Украине контроля над границей. В частности, контролировать ситуацию с первого этапа должна ОБСЕ. Также планируется создать подгруппу в ТКГ по обработке соответствующей процедуры. При этом восстановление контроля Украины на границей должно произойти до старта избирательной кампании в органы местного самоуправления на территории ОРДЛО.

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Кроме того, предполагается и демилитаризация ныне неподконтрольной украинской власти территории. В этот пункт включается и вывод НЗФ, тяжелого вооружения, разоружение и демобилизацию сил противника, что должно согласовываться с возвращением подразделений ВСУ в места постоянной дислокации.

В то же время в плане предусматривается введение модели переходного по привлечению к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, системы защиты прав человека и деталей амнистии.

Также в документе прописали возврат имущества украинским физическим и юридическим лицам по результатам аудита текущего состояния активов.

При этом собеседник издания сообщил, что утверждение украинского законодательства по этому плану должно состояться синхронно с шагами России. Среди прочего, речь идет об отмене ряда указов президента РФ Владимира Путина, в частности, об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал шаги Украины для проведения выборов в ОРДЛО в марте 2021 года. По его словам, выборы на Донбассе уже готовятся.