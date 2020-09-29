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Украина должна вынести опыт из конфликта в Нагорном Карабахе, - Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Украина должны вынести опыт из конфликта между Азербайджаном и Арменией. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский. 

По его мнению, именно из-за отсутствия прямых переговоров и привлечения США, конфликт там продолжается уже более 30 лет.

"Есть опыт Армении и Азербайджана, когда привлекли США к переговорам. Переговоры длятся 30 лет. За это время не было принято никакого решения. Наша страна должна уяснить для себя, что пока не будет именно прямых переговоров - ни о каком перемирии или прекращении конфликта не может быть и речи. Потому что в Карабахе нет прямых переговоров и конфликт там длится уже 32 года", - заявил он.

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