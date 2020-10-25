Украина будет жестко реагировать на агитацию венгерских чиновников на местных выборах, – заявление МИД

МИД Украины Фото из открытых источников

Агитацию венгров назвали прямым вмешательством во внутренние дела Украины

Министерство иностранных дел глубоко расстроено, что официальный Будапешт "нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины" из-за агитации чиновников на местных выборах. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба украинского дипведомства.

Отмечается, что в день голосования на местных выборах Венгрия прибегла к прямой агитации за партию венгров и таким образом нанесла "коварный удар последовательным усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы".

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Как сообщают в украинском МИД, Киев неоднократно призывал венгерскую сторону прекратить пренебрегать принципами верховенства права и добрососедских отношений и с уважением относиться к законам Украины. "Неприемлемые подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины и не оставляют украинской стороне другого выбора, чем жестко реагировать на такие шаги в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины. Нагнетание венгерской стороной эмоций и провоцирования граждан Украины не уважать Конституцию Украины и ее законы обречены на провал", – говорится в сообщении.

В то же время в министерстве заявили, что граждане Украины венгерского происхождения являются важной и неотъемлемой частью украинского общества и имеют все необходимые права и возможности для свободного избрания своих представителей в органы местного самоуправления.

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Напомним, сегодня, 25 октября, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу КМКС "Партия венгров Украины". Кроме того, он призвал поддержать на выборах мэра Берегово действующего городского голову.