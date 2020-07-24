Украина будет просить лидеров "нормандского формата" поддержать обновление Минских соглашений

Алексей Резников Фото из открытых источников

В Трехсторонний контактной группе убеждены, что минская площадка как центр для решения важных вопросов должна остаться

Вице-премьер-министр – министр реинтеграции Алексей Резников заявил, что Украина будет просить Германию и Францию поддержать обновление минских соглашений, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию. Об этом он сказал в интервью изданию "Фокус", сообщает Интерфакс-Украина.

Так, Резников отметил, что минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. Однако, существует ряд условий, которые нереально выполнить. В связи с этим Украина будет просить лидеров "нормандского формата" поддержать их модернизацию.

По словам вице-премьера, европейские партнеры сейчас жалеют, что в свое время проявили мягкость и дали руководству России "так далеко зайти, в частности с текстом "Минска", с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя".

"Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательства в наш суверенитет", - добавил он.

Также Резников заверил, что после прихода к власти президента Владимира Зеленского "Минск" перезапустился, и украинская сторона попыталась "вдохнуть жизнь в тело", что находится в коме, и таким образом постараться остановить конфликт.

"Запад это видит, понимает. И если "Минск" снова не закончится тем, что записано в Минских соглашениях - проведением выборов под украинским флагом, по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, вывода иностранных войск, - тогда придется честно сказать: "Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ закончить эту войну", - добавил вице-премьер.

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Напомним, недавно Алексей Резников объяснил, почему затягивается очередной этап обмена удерживаемыми лицами. По его словам, сейчас продолжаются дискуссии и торг, однако сам процесс не реализовывается.