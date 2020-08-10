Украина будет одним из козырей Трампа, – Владимир Кацман

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

"Пленки" нардепа Деркача – это один из эпизодов расследования в США, отметил эксперт

Придет время, и Украина, несмотря на то, желает она этого или нет, станет одним из козырей в руках президента США Дональда Трампа.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Гость студии выразил сомнение, что в Украине началось расследование заявлений, с которыми выступил внефракционный народный депутат Украины Андрей Деркач. Политический эксперт также напомнил, что бывший народный депутат Давид Жвания интересуется едва ли не каждый день, почему украинские правоохранительные органы не расследуют изложенное в его заявлениях.

"Это заблуждение, что в Америке не исследуется эта проблема. Все знают, что специальный прокурор, и это неоднократно расказывал тот же Джулиани, и не только на Деркача опирается это исследование, а Деркач - это один из эпизодов этого расследования. А там расследование - 77 эпизодов, которые расследуются специальным прокурором, можно это увидеть в американской прессе. Придет время, я не говорю, что это будет в сентябре или октябре, а придет время, когда Трамп будет доставать козыри, с козырей заходить, придет то время, когда сбросят остальную колоду. И вот одним из козырей будет Украина, хочет этого Украина или не хочет", – заявил Владимир Кацман.

Напомним, бывший народный депутат Давид Жвания, который в 2014 году входил в ближайшее окружение Петра Порошенко, заявил о том, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина передавал еврочиновникам взятку в размере 5 миллионов евро за поддержку кандидатуры Петра Порошенко на должность президента Украины.

Как сообщали, впоследствии Давид Жвания записал новый видеоблог, посвященный событиям 2013-2014 годов. В нем он, в частности, заявил, что лидеры оппозиции использовали участников Евромайдана как массовку для захвата власти.

В очередном видеообращении, обнародованном в YouTube, Давид Жвания заявил, что посольство Литвы было одним из источников финансирования Майдана, а внутренним каналом – "Диамантбанк".