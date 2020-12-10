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Украина будет настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья, - МИД

Дмитрий Кулеба МИД Украины

Министр подчеркнул, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Молдовы

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Молдовы и будет настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

"Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно будем настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья", - сказал Кулеба.

В то же время министр поблагодарил Санду за ее четкую и последовательную позицию по осуждению российской агрессии и оккупации Крыма. После чего предложил Молдове принять участие в Крымской платформе.

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Напомним, ранее президент Молдовы Майя Санду заявила России о необходимости вывести оперативную группу российских войск из непризнанной республики Приднестровье. Также президент Молдовы подчеркнула, что требование вывести войска является не просто декларацией, а важным вопросом, над которым страна будет работать.

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