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Украина будет инициировать новые санкции из-за приватизации "Массандры" в аннексированном Крыму

Вицепремьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников

 Министерство по вопросам временно оккупированных территорий

Над санкционным пакетом уже начали работать

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует новые санкции в отношении РФ из-за продажи винзавода "Массандра" на аннексированном Крымском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства

"Приватизация" концерна, который, помимо значительных производственных активов, владеет уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, минимально превышающей стартовую. Это является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера "аукциона". Кроме "Южного проекта", на "аукцион" заявилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом, который составляет эквивалент около 135 долларов США", - говорится в сообщении.

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По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:

  • инициировать национальные санкции;
  • инициировать судебное преследование, в т. ч. в международных судах;
  • обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.

"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, что организовало это, и т. п) уже в нас. Санкционный пакет уже готовится", - добавил Резников.

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Напомним, в ноябре так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" выставило на продажу винный завод "Массандра". Начальная стоимость лота составила 5,3 миллиарда рублей.

Позже МИД Украины выразило решительный протест в связи с запланированной "приватизацией" Государственного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество не принимать в ней участия и не сотрудничать с предприятием.

Несмотря на это, 14 декабря стало известно, что Крымский винзавод "Массандра" продали за 5,327 млрд рублей (73 млн долларов) структурам банка "Россия", который в декабре 2017 года приобрел завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке. 

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