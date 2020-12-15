Украина будет инициировать новые санкции из-за приватизации "Массандры" в аннексированном Крыму
Над санкционным пакетом уже начали работать
Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий инициирует новые санкции в отношении РФ из-за продажи винзавода "Массандра" на аннексированном Крымском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Приватизация" концерна, который, помимо значительных производственных активов, владеет уникальной коллекцией вин и традициями виноделия, состоялась по цене, минимально превышающей стартовую. Это является признаком заранее согласованного результата и фиктивного характера "аукциона". Кроме "Южного проекта", на "аукцион" заявилась только одна компания, зарегистрированная в Москве, с уставным капиталом, который составляет эквивалент около 135 долларов США", - говорится в сообщении.
По словам вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, Украина будет принимать соответствующие меры к лицам, которые причастны к незаконному аукциону:
- инициировать национальные санкции;
- инициировать судебное преследование, в т. ч. в международных судах;
- обращаться к международным партнерам о внесении виновных в санкционные списки и ужесточении санкций.
"Все имеющиеся в открытых источниках документы (протоколы, заявки, биографии руководства так называемого министерства в Крыму, что организовало это, и т. п) уже в нас. Санкционный пакет уже готовится", - добавил Резников.
Напомним, в ноябре так называемое "Министерство имущественных и земельных отношений Крыма" выставило на продажу винный завод "Массандра". Начальная стоимость лота составила 5,3 миллиарда рублей.
Позже МИД Украины выразило решительный протест в связи с запланированной "приватизацией" Государственного концерна "Массандра" в оккупированном Крыму и призвало международное сообщество не принимать в ней участия и не сотрудничать с предприятием.
Несмотря на это, 14 декабря стало известно, что Крымский винзавод "Массандра" продали за 5,327 млрд рублей (73 млн долларов) структурам банка "Россия", который в декабре 2017 года приобрел завод шампанских вин "Новый Свет" в Судаке.