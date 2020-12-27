"Украина будет иметь достаточно ресурса": Шмыгаль рассказал о закупке вакцин против COVID-19

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В правительстве планируют создать фонд для сосредоточения средств на вакцины и доплаты медикам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет иметь достаточно ресурса для закупки вакцин против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом глава правительства сообщил в Фейсбук.

По словам Шмыгаля, в правительстве и Офисе президента хотят обеспечить большее количество вакцин, чем 8 млн доз в рамках глобальной инициативы COVAX. Для этого в госбюджет на следующий год заложили почти 3 млрд гривен. Также планируется создать специальный фонд для сосредоточения средств на вакцины и доплаты врачам.

В тоже время премьер отметил, что в этом году Кабмин выделил 1,3 млрд грн для МЗ на вакцины, что было согласовано бюджетным комитетом Верховной Рады.

Кроме того, Шмыгаль рассказал об обсуждении закупки вакцин от COVID-19 с послами G7 и Евросоюза. "Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин из ЕС", – написал чиновник.

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Напомним, недавно Денис Шмыгаль заявил, что в Украине утвердили общенациональный план вакцинации от COVID-19. Его целью является вакцинирование как можно большего количества групп населения в течение следующего года.