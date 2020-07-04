Угроза нападения РФ актуальна для Украины с 2014 года, - командующий ВМС

Алексей Неижпапа Фото из открытых источников

Он добавил, что в ВСУ есть утвержденный главнокомандующим план боевой подготовки на 2020 год

Командующий военно-морских сил Украины Алексей Неижпапа заявил, что многочисленные мероприятия боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации направлены на отработку действий, в том числе против Украины, а угроза полномасштабной агрессии со стороны РФ остается актуальной с 2014 года. Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По словам командующего ВМС, имперские амбиции у правительства России не уменьшаются.

"Они прибегают к запугиванию, политическому и экономическому давлению, демонстративно "брякают" оружием вблизи границ. Поэтому все мероприятия наших органов управления и воинских частей направлены соответственно на отражение агрессии", - отметил Неижпапа.

Он добавил, что существует утвержденный главнокомандующим ВСУ план боевой подготовки на этот год.

"Пандемия внесла в него определенные ограничения и изменения в формате проведения, но количественно учений не стало меньше, мы придерживаемся запланированного", - отметил военный.

Напомним, ранее командующий операции Объединенных сил Сергей Наев заявлял, что Украина усилила все виды разведки и боевые возможности на крымском направлении.