Угроза эпидемии коронавирус: Мэр Киева не исключает, что въезд и выезд из столицы могут закрыть

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

Также глава КГГА отметил, что если местные жители будут выполнять правила ограничений, то обострение ситуации сегодня можно еще избежать

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что въезд и выезд из столицы могут закрыть. Об этом он сказал во время онлайн пресс-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, который транслировал телеканал ZIK.

Отвечая на вопрос при каких условиях возможно введение чрезвычайного положения и целесообразно ли это, глава КГГА заявил:

"Сегодня я могу сказать, что ситуация еще контролируемая, но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры – максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я перечислил, возможно, но многое зависит от киевлян, в первую очередь".

Мэр добавил, что если местные жители будут выполнять правила ограничений, то обострение ситуации сегодня можно еще избежать.

Напомним, В Украине зафиксировано 84 случая инфицирования COVID-19. Как сообщалось ранее, сегодня на Буковине обнаружили еще 13 случаев заражения.