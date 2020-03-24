Угроза эпидемии коронавирус: Мэр Киева не исключает, что въезд и выезд из столицы могут закрыть
Также глава КГГА отметил, что если местные жители будут выполнять правила ограничений, то обострение ситуации сегодня можно еще избежать
Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что въезд и выезд из столицы могут закрыть. Об этом он сказал во время онлайн пресс-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, который транслировал телеканал ZIK.
Отвечая на вопрос при каких условиях возможно введение чрезвычайного положения и целесообразно ли это, глава КГГА заявил:
"Сегодня я могу сказать, что ситуация еще контролируемая, но, если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как вводить более жесткие меры – максимально ограничивать передвижения по городу, закрывать въезды и выезды из столицы, крайне ограничивать передвижения по городу людей. Все то, что я перечислил, возможно, но многое зависит от киевлян, в первую очередь".
Мэр добавил, что если местные жители будут выполнять правила ограничений, то обострение ситуации сегодня можно еще избежать.
Напомним, В Украине зафиксировано 84 случая инфицирования COVID-19. Как сообщалось ранее, сегодня на Буковине обнаружили еще 13 случаев заражения.