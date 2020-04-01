Удержать заробитчан: Зеленский поручил правительству дополнительно создать миллионы рабочих мест

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Офис президента

Президент добавил, что продолжение программы "Большое строительство" будет способствовать созданию новых рабочих мест

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров Украины создать миллион рабочих мест для того, чтобы украинцы меньше выезжали за границу в поиске работы. Об этом глава государства сообщил в видеообращении к гражданам.

В частности, Зеленский отметил, что в Украину вернулись много работников, однако после завершения карантина эти люди снова могут выехать за границу.

"Отдельно хочу обратить внимание правительства на следующее: сейчас в Украину вернулись очень много граждан из-за рубежа. Это хорошая новость, пусть и обстоятельства такого возврата – не самые приятные. Но рано или поздно коронавирус обязательно пройдет и карантин закончится", - отметил президент.

По словам главы государства, продолжение программы "Большое строительство" будет способствовать созданию новых рабочих мест.

"Мы должны сделать все и удержать этих людей на родине...Предлагаю правительству разработать отдельный механизм, который создаст в Украине дополнительные миллионы рабочих мест. Именно в этом контексте знаковым является продолжение программы "Большое строительство". Тысячи километров новых дорог и инфраструктурных объектов дадут тот необходимый импульс для экономического развития и создадут новые рабочие места", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, недавно премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время селекторного совещания в Офисе президента относительно борьбы с распространением коронавируса анонсировал создание новых рабочих мест для людей, которые вернулись в Украину или потеряли работу из-за карантина.