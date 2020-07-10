Ученые, деятели культуры и общественные деятели Украины призвали Зеленского ответить на открытое письмо Медведчука

Ученые, деятели культуры и общественные деятели Украины обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой ответить на открытое письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Текст соответствующего документа есть в распоряжении ZIK.

Приводим его дословно:

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

Открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому от ученых, деятелей культуры, общественных деятелей Украины

Уважаемый Владимир Александрович!

Прошло больше года с момента вашего избрания в должности главы государства.

К сожалению, этот год страна не может занести себе в актив. Украина до сих пор движется в сторону разрухи. Виной тому четыре проблемы:

1. Война на востоке Украины, которая ежедневно уносит жизни украинских военнослужащих и мирных граждан, а также обворовывает бюджет страны минимум на 20% ежегодно. И это только прямые расходы, не считая косвенных убытков;

2. Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения и промышленности, осуществляемое под диктат западных кредиторов;

3. Принятие закона о продаже земли, который противоречит интересам граждан Украины, не желающим продавать землю иностранным юридическим и физическим лицам, что осуществляется через механизм залога земли, принадлежащей гражданам Украины через систему банковского кредитования или договора ссуды. Принятый Вами закон позволяет иностранным банкам и банкам со значительной долей иностранного капитала в украинских банках осуществлять выкуп украинской земли в неограниченных объемах что категорически противоречит интересам народа Украины и грубо нарушает их конституционные права и является уголовным преступлением, статья 111 уголовного кодекса Украины;

4. Решение проблемы национальных меньшинств Украины, обеспечение свободы веры исповедания и языкового равенства граждан Украины по всей ее территории.

Война на Донбассе не дает Украине возможность развивать свою промышленность, вынуждает импортировать энергоносители, которыми природа щедро наградила украинскую землю. Из-за кабального Соглашения об Ассоциации с Европейским Союзом Украина вынуждена менять устойчивую экономическую модель, которая обеспечивала стабильный экономический рост. Вместо этого, при вашем попустительстве, из Украины делают поставщика хлеба и рабочей силы.

Диктат западных кредиторов привел к тому, что украинских фермеров фактически лишают земли, вынуждая платить непомерные налоги или продавать их крупным корпорациям. Диктат западных кредиторов привел к тому, что миллионы граждан опасаются зимы из-за страха умереть в холоде из-за отсутствия средств на оплату энергоносителей. Еще семь лет назад мы и подумать не могли о такой проблеме!

Из-за политики насильственной украинизации у нас нет шансов вернуть доверие жителей востока Украины и Крыма. Обратите внимание, как партии националистов отказались предоставить преференции детям Донбасса при поступлении в украинские вузы. Детям, которые уже и забыли, что их родина – Украина. Детям, чьим родителям, бабушкам и дедушкам Украина не платит пенсию и не пускает к себе уже четвертый месяц.

Владимир Александрович, у Вас есть свои амбиции и желание доказать всем, что Вы справитесь без подсказок других. Только этим мы можем объяснить Ваше упорное молчание и нежелание ответить на открытое письмо председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, который, как опытный политик, протягивает Вам руку поддержки, а также на письмо академика и первого вице-президента Академии экономических наук Украины Анатолия Пешко, обладающего огромным практическим опытом в экономике аграрного и промышленного секторов Украины.

А еще Вы не ответили на открытое письмо известного общественного деятеля, представляющего западный регион Украины - Инны Иваночко с аналогичными просьбами, адресованными Вам.

Украина за 6 лет скатилась в яму. Дальше – раскол, распад и массовая эмиграция населения. Таким вы видите Ваше наследие?

Вы вошли в историю нашей страны как президент с рекордной поддержкой. И рискуете из-за своих амбиций и предателей в своей команде запомниться как последний президент Украины.

Мы все обращаемся к Вам с просьбой одуматься и прислушаться к разумным и взвешенным советам научных и общественных деятелей, деятелей культуры и искусства!