Участники протестного шествия в Вашингтоне напали на съемочную группу телеканала ZIK

Участники протестного шествия в Вашингтоне напали на съемочную группу телеканала ZIK Скриншот из видео

Нападавшие повредили технику

На съемочную группу телеканала ZIK напали во время освещения событий на выборах президента США в Вашингтоне – нападавшие повредили видеокамеру.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения из Вашингтона сообщил телеведущий Александр Сказкин.

Телеведущий отметил, что нападение совершили участники протестного шествия.

"На нас сегодня было совершено нападение во время этого шествия. Нам повредили камеру. Она была непригодна для трансляции вживую из Вашингтона. Сначала нас окружили кольцом, потом начали светить фонариком в объектив камеры. После того подошли и просто повредили камеру, повредили оборудование. Мы вынуждены были прекратить работу на месте. Но наш чудо-оператор Вячеслав, у него золотые руки, смог починить камеру, причем, довольно быстро. Для этого нам надо было вернуться в гостиницу. И вот мы снова "в строю" и готовы освещать все, что происходит у Белого дома", – сказал Александр Сказкин.

Телеведущий добавил, что, к счастью, участники съемочной группы во время нападения не пострадали.

Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах состоялись выборы президента и вицепремьера. Американцы выбирали 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Как сообщали, рекордные свыше 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США до дня выборов.

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