У Зеленского заявили о наличии оснований отстранить от должности главу КСУ

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Представитель президента в КСУ считает, что Тупицкий не имеет высоких моральных качеств и профессионализма

Обнародованные аудиозаписи с возможным участием председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого дают основания для отстранения его от должности. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает УНН.

По словам Вениславского, записи разговоров Тупицкого были сделаны законно. "По имеющейся у меня информации, пленки, которые были записаны в рамках проведения досудебного расследования, легальны и со всеми необходимыми разрешениями. То есть суд разрешил проводить негласную слежку и снятие информации. Именно это стало основанием, чтобы было зарегистрировано уголовное производство, и г-н Тупицкий был вызван для объявления о подозрении", – высказался представитель Зеленского.

При этом чиновник добавил, что дело против Тупицкого возбуждено по двум статьям, которые касаются введения в заблуждение суда или иного уполномоченного органа, а также препятствование появление свидетеля, потерпевшего, эксперта, принуждение их к отказу от дачи показаний или заключения.

"Обнародованные пленки, в которых фигурирует глава КСУ Тупицкий, уже свидетельствуют, что он не соответствует тем критериям судьи Конституционного суда, которые закреплены в Конституции. Это — высокие моральные качества, которых в данном случае нет, и профессионализм, который также под сомнением. Думаю, этот факт является достаточным для того, чтобы судьи КСУ по меньшей мере на собрании, специальном заседании рассмотрели вопрос, может ли Тупицкий быть судьей Конституционного суда", – высказался Вениславский.

Как известно, недавно в СМИ опубликовали аудиозаписи, которые могут свидетельствовать о причастности Александра Тупицкого к судейскому мошенничеству и получению взяток. Речь идет о том, что нынешний глава КСУ якобы принимал участие в событиях, которые привели к завладению имуществом завода в Донецкой области, и может быть причастным к получению доли в этом предприятии.

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Напомним, сегодня, 24 декабря, председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генерального прокурора. Он должен появиться в ОГП в следующий понедельник.