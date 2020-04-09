У Зеленского планируют проводить мониторинг за наличием масок в аптеках

За их отсутствие будут наказывать

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На совещании под председательством Владимира Зеленского по борьбе с коронавирусом было принято решение относительно мониторинга наличия масок в аптечных сетях. Об этом сообщает Офис президента.

Согласно сообщению, в Украину прибыло еще три самолета из Китая с грузом спецсредств для борьбы с коронавирусом, а доставленые медицинские средства будут распределяться не только по опорным больницах, но и поступят в крупные торговые сети.

Как отмечается, также было решено проводить мониторинг наличия масок в аптечных сетях. При отсутствии в продаже этих элементарных средств защиты будут приняты меры административного реагирования.

Кроме этого, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что значительно выросло количество украинцев, которые пользуются средствами защиты. Так, 89% граждан ответили утвердительно на вопрос, используют ли они средства защиты, а 50% сообщили, что применяют дезинфекторы.

Напомним, недавно стало известно, что Киевское областное территориальное отделение Антимонопольного комитета рассматривает дело против 18 крупнейших столичных сетей аптек и поставщиков по повышению цен на защитные маски.