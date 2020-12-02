У Зеленского объяснили, почему начали увольнять глав ОГА

Кирилл Тимошенко Фото из открытых источников

Центральная власть таким образом пытается построить эффективную работу облгосадминистраций для позитивных изменений во всей стране

В Офисе президента отметили, что увольнение глав областных государственных администраций и назначение новых должностных лиц не связаны с местными выборами. Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

Так, по состоянию на 2 декабря своих должностей лишились руководители Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской ОГА.

В то же время заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко подчеркнул, что причиной этого стал неудовлетворительный результат работы чиновников.

"Президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что основное требование к главам госадминистраций - показать результат работы. Поэтому решение об увольнении того или иного председателя ОГА принимается только после оценки работы их команды - что было сделано или не было сделано во время пребывания на должности", - пояснил Тимошенко.

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В частности, при оценке работы чиновников учитывалось развитие социальных проектов, улучшение инфраструктуры, инвестиционная привлекательность и экономические показатели регионов.

Кроме этого, важным является то, как регион противодействует эпидемии коронавируса COVID-19 и сотрудничает в этом вопросе с местными органами.

Кирилл Тимошенко также подчеркнул, что задачей центральной власти является построение эффективной работы облгосадминистраций для достижения позитивных изменений. Ведь, по его словам, без конструктивного сотрудничества с регионами невозможно достичь существенных изменений к лучшему в Украине в целом.

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"Хотя, как признается один из собеседников в команде Зеленского, некоторые перестановки оставались под вопросом, но результаты выборов стали "последней каплей", - говорится в материале издания.

В Офисе президента отметили, что сейчас на должности в ОГА назначат более сильные и опытные кандидатуры.

Напомним, в конце ноября президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Харьковской и Одесской областных государственных администраций.