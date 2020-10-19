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У Зеленского есть два месяца, чтобы стать руководителем страны, - Игорь Палица

Игорь Палица Фото из открытых источников

На сегодняшний день альтернативы Зеленскому нет, но он должен начать чувствовать ответственность за судьбу страны. Это либо произойдет до нового года, либо уже не произойдет. Такое мнение озвучил лидер партии "За майбутнє" в программе "Откровенный разговор" на телеканале "112 Украина".

Проблемой, которую не может решить Зеленский, является то, что он не контролирует ситуацию. Тогда вопрос: почему ему не докладывает его окружение?

"Напоминает 37-й год, когда люди, сидя в тюрьмах, писали письма Сталину и говорили, что Иосиф Виссарионович, видимо, не знает, что происходит в Советском Союзе", − прокомментировал Игорь Палица.

Однако, политик убежден: на нынешний момент лучшего Президента сейчас не будет.

"Он должен оставаться Президентом, но начать чувствовать ответственность за судьбу страны. И разогнать всех тех людей, которые сели на потоки, которые довели страну до того, что мы оказались в ужасной экономической и катастрофической эпидемической ситуации. Это либо произойдет до нового года, либо уже не произойдет", − отметил Игорь Палица.

 

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