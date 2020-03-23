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У заместителя Харьковской ОГА подтвердили коронавирус

Фото из открытых источников

У чиновника диагностировали пневмонию

У заместителя председателя Харьковского областного совета Владимира Скоробагача лабораторно подтверждено заболевание коронавирус COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь госчиновника Виктория Петрухина, сообщает Укринформ

Как отмечается, сейчас мужчина находится в столичной больнице, у него диагностирована пневмония. 

"У Владимира Ивановича лабораторно подтверждено COVID-19. Также у него диагностирована пневмония. Сейчас он находится на лечении в Киеве", - отметила Петрухина.

По предварительной информации, после возвращения из-за границы Владимир Скоробагач с 10 по 13 марта ходил на работу.

К слову, ранее у 37-летней жительницы Харькова, которая после возвращения из Франции осталась в Киеве, обнаружили COVID-19. Впоследствии стало известно, что она является женой Владимира Скоробагача. 

Напомним, в субботу, 21 марта, в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию в связи с распространением коронавируса COVID-19. 

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