У ВРУ развязаны руки, чтобы отказаться принимать законопроект о КСУ, - Опанащенко

Политик риторически поинтересовался, кто решится на нарушение Конституции - ВРУ или ОП?

У Верховной Рады Украины есть основания и полностью развязаны руки, чтобы отказаться принимать президентский законопроект о КСУ.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Опанащенко.

Гость студии во время обсуждения ситуации вокруг Конституционного суда Украины и вероятности принятия президентского проекта закона о прекращении полномочий судей КСУ, заявил, что возникает вопрос, кто возьмет на себя ответственность за нарушение Основного закона.

"Здесь теперь второй вопрос, кто на себя возьмет нарушение Конституции? Кто примет нелегитимное решение? Верховная Рада или Администрация президента? Ведь Верховной Раде придется голосовать этот законопроект. И законопроект пошел не от Верховной Рады. Он пошел от Администрации президента. По сути, у ВРУ сейчас есть все поводы и развязаны руки отказать этому закону, сказать - мы его не вносили, мы его не принимали, мы не инициаторы этого законопроекта, он не соответствует Конституции", – сказал Михаил Опанащенко.

Гость ток-шоу резюмировал:"Нарушать Конституцию и разгонять КСУ ВРУ не имеет права".

Напомним, 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

Председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает законопроект президента Владимира Зеленского о перезагрузке КСУ конституционным переворотом.