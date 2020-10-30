У власти не очень красивое лицо после выборов, поэтому происходит отвлечение внимания, - Стогний о ситуации с КСУ

Телеканал ZIK

У оперативников есть термин "отвлечение на посторонний объект", провел параллели журналист

В обществе тема местных выборов очень актуальная и горячая, поэтому власть, у которой после волеизъявления не очень красивое лицо, искала повод отвлечь внимание на что-то другое.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил журналист, теле- и радиоведущий, режиссер-документалист, продюсер Константин Стогний, комментируя ситуацию вокруг Конституционного суда Украины.

"У оперативников есть такой термин "отвлечение на посторонний объект". Сейчас происходит именно это... В обществе тема выборов очень актуальная и горячая, и сейчас, в это время, должна власть выискивать, потому что она сейчас выглядит – не очень красивое лицо у власти после этих выборов, как они проводились", – сказал Константин Стогний.

Гость студии привел пример: "Я ехал по Одесской трассе, там висят до сих пор, кстати, бигборды одной политической силы, никто их не снимает, почему-то. Но они же искали повод отвлечь внимание на что-то другое, и этот повод очень хорош".

Напомним, 29 октября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины. По словам президента, решение КСУ о неконституционности уголовной ответственности за недостоверное декларирование "ничтожно" и принято в условиях реального конфликта интересов.

В то же время председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий считает законопроект президента Владимира Зеленского о перезагрузке КСУ конституционным переворотом.