У Украины нет военных угроз со стороны Беларуси или Приднестровья, – командующий ООС

Наев утверждает, что на границах с соседними странами не наблюдается накопление войск

Командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наєв

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев заявил, что на границах с Приднестровьем и Беларусью военных угроз для Украины на сегодня нет. Такое мнение он высказал в комментарии Укринформ.

В частности, на вопрос журналистов о возможных изменениях относительно военного присутствия на границе Беларуси и Молдовы со стороны иностранных государств, Наев ответил, что сейчас там нет никакого накопления войск.

Командующий ООС говорит, что опасность на границе со странами отсутствует. "В настоящее время изменения, которые бы угрожали национальной безопасности Украины, ни со стороны Беларуси, ни со стороны Молдовы и незаконной Приднестровской республики не наблюдаются. Пока не обнаружены угрозы, связанные с этими направлениями", – добавил Наев.

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Напомним, недавно командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа заявил, что военные готовятся к боевым действиям с РФ, которая может начать наступление с территории оккупированного Крыма. Он считает, что это может понадобиться для того, чтобы пустить воду из Днепра на аннексирован полуостров. В Кремле эти обвинения отвергают.