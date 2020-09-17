У РФ нет мотивации любой ценой достигать компромисса с Украиной в угоду Западу, - Волошин

Народный депутат Олег Волошин Фото из открытых источников

Парламентарий объяснил, почему РФ не будет выполнять то, что просит Запад

У Российской Федерации сегодня нет мотивации любой ценой достигать компромисса с Украиной, чтобы угодить Западу.

Об этом в эфире программы "Международная панорама" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Олег Волошин.

"В ситуации, когда государство Россия поставлено - нравится кому-то такая трактовка или не нравится - фактически перед выбором либо жить в долгострочной конфронтации... Насколько долгострочной - посмотрим, но, по крайней мере, в ближайшей перспективе в конфронтации с Западом по любым поводам - не будет Украины, будет Навальный, не будет Навального, будут какие-то Скрипали, будет еще что-то... Либо просто отказаться от борьбы за статус великой державы, то есть отказаться от возможности проводить суверенную внешнюю и внутреннюю политику. Никакого другого выбора сегодня государство-гегемон, которым являются США, не оставляют ни РФ, ни КНР, ни даже Турции. Мы все видели санкции, которые США вводят против собственного союзника по НАТО просто за то, что господин Эрдоган решил закупить системы противовоздушной обороны не в Америке, а в России, и за это подвергся санкциям и серьезному давлению. Соответственно, я не думаю, что в РФ кто-либо в трезвом уме и светлой памяти согласится на то, чтобы пойти по тому пути, по которому они пытались идти в начале 90-х, просто заняв согласительную позицию по отношению к Западу, выполняя все то, что Запад просит", – заявил нардеп.

Олег Волошин отметил, что у РФ нет мотивации сегодня любой ценой достигать компромисса с Украиной.

"У России нет мотивации сегодня, и вот именно, что любой ценой добиваться компромиса с Украиной. То есть они считают, что если Украина заинтересована вернуть Донбасс, если Украина заинтересована получить, действительно, стимулы для экономического восстановления, а это без нормализации наших экономических отношений и восстановления нашего транзитного статуса как посредника в евроазийской торговле невозможно. Если Украина этого не желает сама, то просто те пряники, которые они могут получить от Запада, они слишком малы", – сказал парламентарий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир на Донбассе является его приоритетом и украинская армия сможет быть гарантом дальнейшей безопасности.

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