У Олега Волошина тест не выявил признаков коронавируса

Тест на коронавирус у народного депутата от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Олега Волошина показал отрицательный результат. Таким образом, Волошин совершенно здоров. Тест Волошин сдал после того, как стало известно о заболевания коронавирусом французского парламентария Жана-Люка Рейтцера, с которым у нардепа была короткая встреча.

"Буквально только что мне звонил спикер парламента Дмитрий Разумков, который сообщил, что тест показал отрицательный результат. Таким образом, я абсолютно здоров, что теперь доказано официально. А главное – не было даже подозрения на коронавирус, потому что не было никаких симптомов. Просто после встречи с господином Рейтцером, который, к сожалению, заболел, нужно было провериться и удостовериться, что все хорошо", - заявил Волошин в комментарии 112.ua.

При этом нардеп поблагодарил Дмитрия Разумкова, который, по словам Волошина, "оперативно договорился, чтобы сделали тест, и всячески помогал, как и секретарь СНБО Алексей Данилов".

"Таким образом, тот кипиш, устроенный некоторыми народными депутатами и некоторыми СМИ, лишь показал, что тест на человечность прошли не все. Я для себя сделал выводы – и по поведению фракции "Голос", и по заявлениям Виктории Сюмар, и из действий журналистов "1+1". Не дождутся!", - отметил Волошин.

Ранее на своей странице в Facebook Волошин опубликовал фотографию вывода инфекционного отделения Александровской больницы в Киеве, в котором говорится об отсутствии у нардепа вирусов респираторной группы.