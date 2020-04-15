live
Новости » Политика Читати новину українською

У нардепа Новинского подтвердили коронавирус

Вадим Новинский из открытых источников

Депутат сообщил, что не ощущает никаких симптомов заболевания

У депутата Верховной Рады Вадима Новинского обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы", - написал Новинский.

Он добавил, что намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции.

"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам. Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - подчеркнул Вадим Новинский.

Напомним, внефракционного народного депутата Анну Скороход госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Пожар в Чернобыльской зоне, закон о рынке земли и кибератаки на столичные сервисы: Актуальное на утро 14 апреля Подозрение Черновол: Что инкриминируют бывшему нардепу и как реагирует на дело общество У депутата Вельможного – двусторонняя пневмония Новое соглашение ОПЕК+, изменения в госбюджет-2020 и награда за вакцину в Украине: Актуальное за выходные
Loading...

программы канала ZIK

Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20