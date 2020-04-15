У нардепа Новинского подтвердили коронавирус

Вадим Новинский из открытых источников

Депутат сообщил, что не ощущает никаких симптомов заболевания

У депутата Верховной Рады Вадима Новинского обнаружили коронавирус COVID-19. Об этом он сам сообщил в Facebook.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы", - написал Новинский.

Он добавил, что намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции.

"До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам. Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование", - подчеркнул Вадим Новинский.

Напомним, внефракционного народного депутата Анну Скороход госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса.