У нас забрали пенсии, зарплаты и язык, но оставили возможность прийти и проголосовать: Рабинович призвал украинцев показать на выборах свое отношение к власти

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович после голосования на местных выборах на одном из участков столицы заявил, что у украинцев забрали зарплаты, пенсии и язык, но оставили возможность проголосовать, поэтому сегодня они должны использовать этот шанс.

Об этом он сказал во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK.

В частности, парламентарий подчеркнул, что сегодня в Украине праздничный день, но со слезами на глазах. В первую очередь потому, что сотни тысяч людей из Донецкой и Луганской областей не смогут принять участие в голосовании на местных выборах, которые сейчас проходят в Украине.

"Это просто геноцидное отношение к людям с Донбасса. Поэтому мы должны помнить о них тоже. Но мы все равно голосуем. Праздник по одной простой причине: у нас забрали пенсии, зарплаты, завтрашний день, язык, но нам оставили эту возможность приходить и голосовать. И вот мы уже один раз показали и сейчас покажем тоже. Поэтому это праздник. Надо идти и голосовать", – подчеркнул Вадим Рабинович.

Вместе с тем он добавил, что, сделав свой выбор, украинцы покажут свое реальное отношение к действующей власти страны.

"Надо идти и показывать свое отношение к тому, что происходит в нашей стране. Это важно, поэтому это радостный день. Поэтому еще раз говорю, что то, что сотни тысяч людей не проголосуют сегодня на Донбассе – в Луганской, Донецкой областях, то это, я думаю, пусть наши власти потом разбирают не только с уголовными своими делами, но и с Богом тоже. Нельзя так относиться к людям! Нельзя так врать. Вот и все", – подытожил нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Напомним, в Украине сегодня, 25 октября, проходят местные выборы. Избирательные участки начинают свою работу с 8:00 и будут принимать граждан до 20:00.

Кроме облсоветов, украинцы впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

Инструкцию о том, как проголосовать и не ошибиться, читайте ЗДЕСЬ. Какие полномочия получит новоизбранная власть - ЗДЕСЬ. Ну а о том, почему это очень и очень важно, - ЗДЕСЬ.

Также телеканал ZIK будет вести онлайн-трансляцию голосования. За всеми важными новостями из регионов и столицы можно следить прямо ЗДЕСЬ.