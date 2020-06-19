У нас останутся зажравшиеся воры и люди, не имеющие куска хлеба, – Лазарев о сотрудничестве с МВФ

Политолог Александр Лазарев Скриншот видео

Последовательная программа колонизации Украины длится уже не первый год, говорит эксперт

Депутаты от монобольшинства думают не о следующих выборах, а только о том, чтобы поскорее продать Украину.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил политолог Александр Лазарев.

Эксперт прокомментировал сотрудничество Украины с Международным валютным фондом и требования к Украине.

"После этих реформ в украине останется только две нации, как говорил Дизраэли, - нация нищих и нация богатых. А в нашем случае - нация воров зажравшихся и людей, которые не будут иметь денег на кусок хлеба после таких реформ. Мы должны понимать, что то, что нам предложили, там нету путей развития экономики, выхода из кризиса. Нам не предложили развивать реальный сектор экономики. Нам не предложили восстанавливать промышленность. У наних предложениях даже нету послабления по налоговым льготам во время кризиса. В тех предложениях есть последовательная программа колонизации Украины, которая уже идет не первый год, и сейчас она достигает своего апогея", – заявил Александр Лазарев.

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Он добавил, что сейчас депутаты от монобольшинства думают не о следующих выборах, а только о том, чтобы поскорее продать Украину.

Напомним, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу Stand-by для Украины размером 5 млрд долларов.

Как сообщалось, Международный валютный фонд обнародовал Меморандум о сотрудничестве с Украиной.