"У нас очень мощная группа": Зеленский объяснил назначение Кравчука в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский Фото из открытых источников

Также глава государства подтвердил участие в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие первого премьер-министра Украины Витольда Фокина в ТКГ и объяснил назначение Леонида Кравчука на должность главы украинской делегации. Об этом глава государства рассказал на брифинге 6 августа в Часовом Яру на Донбассе, сообщает РБК-Украина.

Так, Зеленский отметил, что кандидатур на должность главы делегации было несколько. Однако, возглавлять группу должен "мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет по всей Украине, и в оккупированной части". Поэтому выбор остановили на первом президенте Украины Леониде Кравчуке.

"Я ему (предыдущему главе делегации Украины в ТКГ Леониду Кучме - ред.) благодарен за сложную работу, он действительно устал. Здесь нет других причин. Мы ему благодарны и пригласили Леонида Макаровича", – пояснил президент.

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Также глава государства подтвердил участие в ТКГ Витольда Фокина и добавил, что в группу войдут вице-премьер по вопросам реинтеграции Алексей Резников и советник президента Руслан Демченко.

"У нас очень мощная группа. Я вижу только сейчас рост количества переговоров и количества встреч", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, недавно первый премьер-министр Украины Витольд Фокин согласился присоединиться к Трехсторонней контактной группе относительно урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, это решение далось не просто.