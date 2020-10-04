У нас не только страна под внешним управлением, но и члены избирательных комиссий, – Невенчанный о срыве регистрации кандидатов от ОПЗЖ в Николаеве

Член политического совета партии "Оппозиционная платформа – "За жизнь" и депутат Николаевского областного совета Максим Невенчанный Фото из открытых источников

Некоторые члены Николаевской городской избирательной комиссии находятся под управлением и давлением определенных политических сил, которые не хотят допустить на выборы партию “Оппозиционная платформа – За жизнь”. Об этом заявил депутат Николаевского областного совета от партии “ОПЗЖ” Максим Невенчанный у себя на странице в Facebook.

"На лицо саботаж. Попытка сорвать работу комиссии. Ради чего собирается комиссия? Чтобы принимать решения. Сейчас этого попросту не происходит. Отдельные члены блокируют принятие любых решений. При этом не дают возможности работать тем членам комиссии, которые настроены работать конструктивно", - написал он.

Политик добавил, что действия главы комиссии, которая не пришла на заседание является прямым срывом заседания.

"Это саботаж. Надуманные причины для отказа. Работы огромное количество, но процесс специально затягивается. Всё происходит умышленно. Я вижу в этом политические игры. Вот так сплоченно и монолитного работают Порошенковцы и Зе-команда. И всё это происходит потому, что ОПЗЖ - лидер гонки. Вывод таков - у нас не только страна под внешним управлением, но и даже члены избирательных комиссий!, - заявил Максим Невенчанный.

Как известно, в Николаеве городская избирательная комиссия 3 октября снова не смогла рассмотреть вопрос о регистрации списков партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" на местные выборы. Отсутствовала глава комиссии и были поменяны замки в комнате с документами, что не дало возможность работать другим членам комиссии.

Напомним, что ранее в Николаеве члены комиссии не смогли решить, регистрировать ОПЗЖ или нет. Из-за этого дело дошло до суда. Горизбирком суд обязал принять конкретное решение по ОПЗЖ, регистрировать список или нет, а облизбирком обязали зарегистрировать список партии.