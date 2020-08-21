У нас есть предприятия, которые могут производить вакцину от коронавируса, - Зеленский

Владимир Зеленский РБК-Украина

Сейчас Минздрав ведет переговоры со странами, которые являются разработчиками вакцины, для ее поставки в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть ряд лабораторий, которые готовы массово производить вакцину от коронавируса если будут достигнуты договоренности о поставках. Об этом он сказал во время брифинга в Николаевскую область, который транслировал телеканал ZIK.

По его словам, сейчас Министерство здравоохранения ведет переговоры со странами, которые являются разработчиками вакцины, для ее поставки в Украину.

"Технически у нас никакие вакцины мы не могли делать. К медикам ученым - нет вопросов. Они молодцы. Не было никаких лабораторий для производства вакцин. Сейчас у нас уже есть несколько предприятий, которые готовы массово производить. И мы разговариваем уже с некоторыми странами. Если нам удастся договориться со странами, мы готовы ее массово производить", - отметил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что производство вакцины в Украине покроет, как внутренние потребности, так и обеспечит потребности других стран.

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Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Кроме того, Путин сообщил, что надеется на появление других вакцин от коронавирус в мире в ближайшее время.

Впоследствии в Министерстве здравоохранения Украины указали на главные недостатки разработанной в России вакцины от коронавируса.

К слову, 17 августа Китай также заявил о регистрации своей первой вакцины от COVID-19.