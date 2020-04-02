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У нас есть положительный сигнал от МВФ, и, вероятно, мы получим первый транш вскоре, - Шмыгаль

Также правительство ожидает финансовую помощь от Всемирного банка

Денис Шмигаль Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время онлайн-встречи с представителями Американской торговой палаты в Украине заявил, что Кабинет министров получил позитивный сигнал от Международного валютного фонда. Об этом сообщает Правительственный портал

Согласно сообщению, Денис Шмигаль рассказал, что правительство получило от МВФ положительный сигнал и надеется, что уже в ближайшее время Украина получит первый транш. Также ожидается финансовая помощь от Всемирного банка.

В свою очередь президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер отметил: "Компании-члены Палаты активно помогают Украине бороться с пандемией COVID-19. Для всех сегодня является очень важным продолжение сотрудничества с МВФ".

Напомним, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Данил Гетманцев заявил, что первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может поступить в размере 4 миллиарда долларов. 

 

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