У нас есть перечень должностных лиц, которые выражают позицию государств, - МИД открестился от слов Саакашвили

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В ведомстве отметили, что высказывания публичных лиц не является позицией государства

Министерство иностранных дел заявило, что Украина ценит стратегическое партнерство с Грузией, а заявления Михеила Саакашвили не отражают позицию государства. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Несмотря на пандемию COVID-19, мы активно работаем над наполнением нашего партнерства практическими мерами. На повестке дня - имплементация Положения об украинско-грузинском Стратегическом совете высокого уровня, проведении Десятого заседания Совместной межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества, консультаций на уровне внешнеполитических ведомств и т. п.", - говорится в сообщении.

Также в МИД подчеркнули, что между двумя странами укрепляется сотрудничество в сфере европейской и евроатлантической интеграции. Кроме этого, общими для двух стран есть реальные вызовы безопасности.

Как отметили в ведомстве, реализация этих и других направлений взаимодействия происходит между органами власти двух стран на принципах доверия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

"В этой связи отмечаем, что украинским законодательством четко определено перечень должностных лиц и государственных органов, которые наделены полномочиями выражать официальную позицию Украинского государства. Публичные высказывания не уполномоченных лиц не могут считаться позицией государства", - подытожили в министерстве.

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Напомним, ранее Министерство иностранных дел Грузии вызвало украинского посла Игоря Долгова из-за заявлений председателя исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили о нелегитимности нынешнего грузинского правительства.