У нас два Зеленских: Один хорошо говорит, а второй ставит друзей на должности и не может справиться с проблемами в стране, - журналист

Владимир Зеленский Офис президента

Украинцы голосовали за экранного президента Владимира Зеленского, который в реальности является абсолютно другим человеком. Об этом говорится в материале: "Кот в мешке" оказался "волком в овечьей шкуре". Какие провалы Порошенко Зеленский так и не исправил", опубликованном на сайте "112 Украина".

"Уголовные производства против собственника главных оппозиционных телеканалов страны результата не дали. Телеканал "112 Украина" лишили лицензии, но заткнуть рты журналистам так и не удалось. Теперь СБУ и прокуратура пытаются осуществить рейдерский захват канала, передав его АРМА. А ведь Зеленский, еще не будучи гарантом Конституции, обещал быть непредвзятым", - говорится в материале.

Авторы статьи напоминают, что Зеленский в свое время начинал выступление со слов: "Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого". "Иронично, но теперь, когда мы наблюдаем такую деградацию власти, практически всю дебатную речь Зеленского-кандидата можно адресовать Зеленскому-президенту. Мы голосовали за одного Зеленского, а выбрали другого. Первый – не политик, а простой "человек, который пришел сломать эту систему". Он прекрасный оратор, который ездит на велосипеде и дает пять своим избирателям. У него сердце болит за каждого гражданина страны и даже за собаку украинки, которая осталась во время эпидемии коронавируса в Ухане", - говорится в статье.

По мнению автора, один Зеленский появляется, когда есть камеры. А когда камеры выключаются, появляется другой Зеленский.

"Первый кричит о люстрации и отсутствии кумовства, а второй тихо назначает старых друзей. Первый говорит, что пенсии покажут "плюс", второй делает "минус". Первый обещает профинансировать больницы для борьбы с коронавирусом, а второй "зашивает" деньги из спецфонда в асфальт", - пишет издание.

Авторы статьи напоминают, что Украина потеряла около 6 тысяч гектаров леса, но ни одного уголовного дела нет, и даже обвинения не предъявлены. А лесные пожары, которые происходили с момента инаугурации Зеленского, стали хорошим способом спрятать незаконную вырубку.

"Президент грозно заявлял, что с вертолета увидел, что происходит с хищением недр. Более того, он якобы знает все фамилии, так что люди “далеко не уедут из нашей страны”. Однако преступники даже и не думали бежать. Незаконную вырубку так и не прекратили, но руководителей правоохранительных органов не уволили и не привлекли к ответственности. Какой такой интерес Гаранта позволяет ему закрывать на это глаза?" - уточняют журналисты.

Вклад Зеленского, по мнению авторов, закончился на подписании закона, запрещающего сплошные вырубки елово-буковых лесов на склонах Карпат.

"Глава Гослесагентства отчитался о том, что вырубка сократилась на треть, что не может не радовать. Но этого мало, ведь уже за время президентства Зе незаконная рубка по оценкам экспертов нанесла стране убытков более чем на полмиллиарда гривен. Помимо торжественного подписания бумаг, нужен еще контроль за соблюдением правил. Президент поставил экс-премьеру Алексею Гончаруку задачу разобраться с проблемой. С чем он, конечно, не справился. Бороться с контрабандой - это ведь не на самокате по Кабмину кататься", - говорится в статье.

Что же касается люстрации в отношении лиц, которые занимали свои места при Януковиче, то здесь, по мнению авторов, "дыма оказалось больше, чем огня".

"Президент с удовольствием взял советником экс-министра финансов с 2016 по 2018 годы Александра Данилюка. Зеленский хотел восстановить в должности и столичного экс-прокурора Сергея Юлдашева, но отменил приказ о назначении. Люстрированный экс-министр экономического развития Айварас Абрамовичус стал гендиректором “Укроборонпрома”. Фактически, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан тоже подпадал под этот закон, но должность главы администрации вывели из-под государственной службы. Прямо обвинить Зеленского в лицемерии было нельзя, но народ все понимал", - говорится в материале.

"Остается задать Зеленскому еще пару вопросов из тех, которые он адресовал своему предшественнику. Владимир Александрович, вам не стыдно? Как вы спите по ночам?" - спрашивают авторы статьи.