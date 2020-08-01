"У нас — открытый диалог со всеми, кто готов эффективно работать на благо громад", — Филатов о "Пропозиции"

Борис Филатов Фото из открытых источников

В "Пропозиции" уже определились с кандидатами на пост глав 23 областных центров и городских ОТГ, а также готовятся к выборам в городских, районных и сельсоветах

Один из лидеров "Пропозиции", мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в партии продолжается открытый диалог со всеми, кто готов поддержать ее программные принципы и умеет работать эффективно и прозрачно. Об этом сообщает Днепр Час.

Как отмечается, переговоры о присоединении к партии велись с представителями многих городов Украины. По словам Филатова, политсила только укрепляет свои позиции, когда развивается без тех, кто пытается юлить в ожидании, по их мнению, более выгодных предложений.

"Где-то мы представлены действующим мэром, где-то депутатами горсовета, где-то оппозицией, где-то мэр идёт самовыдвиженцем, а наша партия его поддерживает, где-то от нашей партии идут просто активные и неравнодушные граждане. Мы строим партию снизу, от людей..." — отметил мэр Днепра.

Также Филатов добавил, что несмотря на медийные фейки и манипуляции со стороны народных депутатов, "Пропозиция" представлена уже в 17 областях Украины. По его словам, по всей стране политическая сила продолжает объединять тех, кто готов противостоять сложным вызовам — отстаивать права местного самоуправления и интересы громад, которые в условиях сворачивания центральной властью децентрализации хотят развивать по остаточному принципу.

В частности мэр Днепра отметил, что каждому, кто идёт в местную политику, необходимо помнить, что в стране теперь действует императивный мандат.

"Те, кто думает, что "сейчас пропетляет" или "у Бени лучше условия", должен понимать, что попадает в плен к людям с отвратительной репутацией. К тем, кто потом будет вечно вытирать об вас ноги", — подытожил Филатов.

Напомним, недавно Борис Филатов заявлял, что среди лидеров местного самоуправления по всей стране нарастает возмущение действиями центральной власти, а защитить права в регионах можно только путем политического объединения.