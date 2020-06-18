У народа Украины больше не будет государственной собственности, – Тимошенко о Меморандуме с МВФ

Юлия Тимошенко в ток-шоу "Народ против" Скриншот видео

Нашу собственность будут отдавать за бесценок, предостерегла парламентарий

Среди требований, которые есть в Меморандуме с Международным валютным фондом, речь идет о распродаже стратегических предприятий, а также о создании иностранных стратегических советов. Таким образом, у народа Украины больше не будет государственной собственности.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Гостья главного политического ток-шоу страны отметила, что в Меморандуме с МВФ есть список стратегических предприятий, которые требуют во время кризиса и эпидемии, когда эта собственность не стоит ничего, распродать через иностранных советников.

"Иностранные советники – это, считайте, там никаких аукционов не будет, не будет никакой открытой процедуры. Это для кого-то, кто персонально будет заранее определен, за бесценок будут отдавать нашу собственность", – сказала Юлия Тимошенко.

Она также обратила внимание на другие пункты, которые есть в Меморандуме с МВФ.

"Это категорическое требование, что все наши государственные предприятия, государственные монополии, все будет иметь, в первую очередь, иностранный наблюдательный совет. Это означает, что от правительства, от государства эту собственность отрезают. У нас как у народа Украины больше не будет государственной собственности", – предостерегла Юлия Тимошенко.

Напомним, 9 июня Совет директоров Международного валютного фонда одобрил 18-месячную программу Stand-by для Украины размером 5 млрд долларов.

Как сообщалось, Международный валютный фонд обнародовал Меморандум о сотрудничестве с Украиной.