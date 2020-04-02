У нардепа Шахова уже 2 отрицательных теста на COVID-19

Народный депутат Сергей Шахов Фото из открытых источников

Нардеп отметил, что паника вокруг коронавируса является искусственно нагнанной

Народный депутат Украины Сергей Шахов, который заболел коронавирусом и находился на лечении, заявил, что его тест уже дал 2 негативных результата на COVID-19. Об этом он рассказал в комментарии Украинской правде.

"У меня два отрицательных теста. Но мне врачи сегодня сказали, чтобы я завтра приехал на 9 утра в Александровскую больницу, чтобы сдать еще один. Зачем это надо, я не понимаю. Или сами тесты не нормальные, или врачи так себя проверяют.

Чувствую себя нормально, дома и стены греют. Восстанавливаюсь. Жена тоже здорова. Она два дня заболела – и все, больше никаких симптомов, никаких проблем. Ей сделали повторный тест – результат негативный. И у нее, и у бабушки, и у детей", - рассказал Шахов.

Нардеп также отметил, что паника вокруг коронавируса является искусственно нагнанной, ибо "на карте стоят триллионы". Он аргументировал свою позицию тем, что из 6 человек которые находятся в его доме, заболели только он и жена, а дети и бабушка – нет.

Также депутат привел пример, что после приезда из Европы он был в одном помещении со всеми главами фракций, здоровался со всеми, общался с членами комитета и с некоторыми даже обнимался, но никто из них тоже не заболел.

Новости по теме: В Киеве умер первый человек от COVID-19

Напомним, 21 марта, народного депутата от группы "Доверие" госпитализировали в инфекционное отделение Александровской клинической больницы.