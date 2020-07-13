У Малюськи есть одна система – распродать СИЗО под застройку, – Загородний

Тарас Загородний Скриншот видео

Цель главы ведомства – заработать деньги, считает эксперт

У действующего министра юстиции Дениса Малюськи есть система, которая заключается в том, чтобы распродать помещения следственных изоляторов в центре Киева под застройку.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Эксперт не согласился с мнением, что у господина Малюськи нет системы работы на занимаемой должности.

"Я не согласен, что нет системы. Система у него есть одна – распродать СИЗО, которые есть в центре Киева, под застройку, взять деньги, чтобы где-то построить, и получить себе и внукам. Так что система у него есть – заработать деньги... Проблем в юстиции – куча. Нет порядка, в первую очередь, в реестрах. Ту бредятину, которую приняли в пылу диджитализации, когда разрешили чуть ли не на уровне нотариуса заводить и менять..., это не улучшение. Там просто всплеск рейдерства, потому что никто не понимает наши реалии, нельзя так отпускать", – заявил Тарас Загородний.

Как сообщалось, министр юстиции Денис Малюська обнародовал в соцсети яркие фотографии, на которых он в белом костюме на зеленой поляне стремится попасть на работу. Фотографии политик 11 июля обнародовал на своей странице в Facebook.

А недавно министр юстиции Денис Малюська предложил сделать с Лукьяновского следственного изолятора отель, стилизованный под тюрьму.