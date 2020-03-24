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У Хорошковского также положительный тест на коронавирус, – Кива

Нардеп Илья Кива из открытых источников

Ранее коронавирус обнаружили у нардепа Шахова, который отдыхал в Куршавеле

Врачи мне говорили, что у политика Валерия Хорошковского, который также был на Куршавеле, положительный тест на коронавирус .

Об этом во время включения в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Илья Кива.

"Я знаю о том, что эту информацию нужно перепроверить, но врачи мне говорили, что Хорошковский, который также был на Куршавеле, у него также положительный диагноз, положительный тест на коронавирус", – заявил Илья Кива.

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Напомним, 18 марта народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов сообщил, что он заболел коронавирусну инфекцию.

Впоследствии в Киевской области подтвердили второй случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус обнаружили у родственницы нардепа Сергея Шахова.

Сейчас  в Украине зафиксировано 97 случаев инфицирования коронавирусом.

Также известно, что во вторник, 24 марта, в Черновицкой области подтвердили еще 13 случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. 

Ранее сообщалось, что ученые предложили для тестирования десятки имеющихся препаратов, но ВОЗ решила сосредоточиться на четырех наиболее перспективных методов лечения. Что это за лекарство и смогут ли они спасти жизни пациентов, которые заразились COVID-19, читайте здесь.

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