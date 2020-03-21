У еще одного депутата из "Доверия" обнаружили коронавирус, - Шахов

Сергей Вельможный Фото из открытых источников

Депутат вместе с сыном находится в больнице

В народного депутата из группы "Доверие" Сергея Вельможного подтвердили коронавирус. Об этом сообщил коллега парламентария Шахов.

"Пришли тревожные новости, что члены моей команды – Сергей Вельможный с сыном тоже попали в Александровскую больницу. И подтвердился вирус. Сделают рентген уже завтра, посмотрим, чтобы не было пневмонии. Это очень важно - вовремя отследить, вовремя обратиться к врачу", - рассказал Шахов.

Кроме этого, народный депутат Александр Дубинский Telegram-канале отметил, что 16 марта Вельможный присутствовал на согласительном совете Верховной Рады вместе со всеми главами фракций.

К слову, 43-летний Сергей Вельможный - член депутатской группы ВР "Доверие", также был избран народным депутатом в округе №112 в Луганской области.

Напомним, 18 марта народный депутат и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов сообщил, что он заболел коронавирусную инфекцию.

Впоследствии в Киевской области подтвердили второй случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус обнаружили у родственницы нардепа Сергея Шахова.

А недавно народного депутата Шахова госпитализировали с пневмонией.