У депутата "Слуги народа" Ватраса обнаружили коронавирус

Владимир Ватрас Facebook-страница Владимира Ватраса

По словам Кравчук, на заседании фракции "Слуга Народа" в пятницу нардепа не было

Народный депутат от фракции "Слуга Народа" Владимир Ватрас заразился коронавирусом COVID-19. Об этом сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук в Facebook.

"Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции "Слуга Народа" Владимир Ватрас", - говорится в посте.

По словам Кравчук, в пятницу, 27 марта, на заседании фракции "Слуга Народа" нардепа не было. Кроме этого, со времени проведения внеочередного заседания 17 марта политик находился в самоизоляции дома.

По предварительной информации, Ватрас сейчас находится в Хмельницком в инфекционной больнице.

Напомним, недавно коронавирус COVID-19 обнаружили в внефракционного депутата Анны Скороход. По ее словам, она почти не чувствует запахов, что и стало признаком болезни.