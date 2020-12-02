Турецкая сторона отрицает любые "юридические или административные инциденты" с участием Уруского в Стамбуле

Олег Уруский Радио Свобода

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины также настаивает на недостоверности информации

Турецкая сторона отрицает любые юридические или административные инциденты с участием вице-премьер-министра Украины, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского в Стамбуле. Это заявление передала "Радио Свобода" пресс-служба украинского чиновника, а также его цитируют турецкие СМИ.

"Господин Олег Уруский, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности посетил нашу страну с официальным визитом в период с 26 по 29 августа 2020 года. В рамках программы пребывания нашего дорогого гостя в городе не произошло никаких юридических или административных инцидентов. Мы расстроены, что в некоторых иностранных СМИ опубликованы ложные новости, и будем рады снова видеть вице-премьер-министра в нашем городе", – говорится в сообщении для СМИ от управления прессы и связей с общественностью губернаторства Стамбула.

Напомним, ранее в телеграм-канале "Украина 24" распространили информацию, что Олег Уруский в Турции "вел себя неподобающе и оскорбил турецкое гостеприимство". Сообщалось, что могли иметь место нарушения карантинных мероприятий и попытка подкупа.

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Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины потребовало опровержения этой информации. В ведомстве заявили, что она "носит дискредитационный характер и является абсолютно ложной".

Олег Уруский возглавляет новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности с 16 июля.